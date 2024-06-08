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Сегодня, 21:30

Кварахцелия вошел в итоговый состав сборной Грузии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия (в центре).
Фото Reuters

Пресс-служба сборной Грузии опубликовала итоговый состав национальной команды на Евро-2024.

В него вошли 26 футболистов:

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан);

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Ухдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джемал Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гочолеишвили («Шахтер», Украина);

Полузащитники: Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Габриель Сигуа («Базель», Швейцария), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Сандро Алтунашвили («Вольсфсберг», Австрия), Саба Лобжанидзе («Атланта», США), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми);

Нападающие: Жорж Микутадзе («Метц», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр).

Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Георгий Чакветадзе. Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Турция (18 июня), Чехия (22 июня) и Португалия (26 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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