Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная Голландии лишилась Ван де Бека перед чемпионатом Европы

12:37
Донни ван де Бек. Фото Instagram
Донни ван де Бек. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы, информирует пресс-служба национальной команды.

Как отмечается, главный тренер сборной Голландии Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир.

В прошедшем сезоне 24-летний ван де Бек сыграл 36 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Голландии в групповом турнире сыграет с командами Украины (13 июня, Амстердам), Австрии (17 июня, Амстердам) и Северной Македонии (21 июня, Амстердам).

Читайте также

Россия станет на Олимпиаде третьей вслед за Нидерландами! Исследование «СЭ» о фантастическом медальном зачете Пекина-2022
Джокович прокомментировал решение Федерера сняться с Roland Garros
Пфафф считает, что раньше русских футболистов боялись, а сейчас — нет
НХЛ, Кубок Стэнли: результаты матчей 8 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд