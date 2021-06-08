Сборная Голландии лишилась Ван де Бека перед чемпионатом Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы, информирует пресс-служба национальной команды.

Как отмечается, главный тренер сборной Голландии Франк де Бур не будет делать замену в заявке команды на турнир.

В прошедшем сезоне 24-летний ван де Бек сыграл 36 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

? Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! ? — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Голландии в групповом турнире сыграет с командами Украины (13 июня, Амстердам), Австрии (17 июня, Амстердам) и Северной Македонии (21 июня, Амстердам).