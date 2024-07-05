Сборная Германии впервые проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная Германии уступила Испании (1:2 д.в.) в 1/4 финала Евро-2024.
Немцы впервые проиграли в четвертьфинале чемпионата Европы. Ранее они четырежды добирались до этой стадии и четырежды побеждали — в 1996, 2008, 2012 и 2016 годах.
Испания сравнялась с немцами и португальцами по числу выходов в полуфинал (если считать с 1996 года, когда на турнире была введена стадия 1/4 финала). Правда, уже в ближайшие часы Криштиану Роналду и компания вернут рекорд себе, если, конечно, обыграют Францию.
Оставшиеся участники Евро-2024 в четвертьфиналах ЧЕ
|
Команда
|
Четвертьфиналы
|
Победы
|
Поражения
|
Португалия
|
6
|
4 (2000, 2004, 2012, 2016)
|
2 (1996, 2008)
|
Испания
|
6
|
4 (2008, 2012, 2020, 2024)
|
2 (1996, 2000)
|
Германия
|
5
|
4 (1996, 2008, 2012, 2016)
|
1 (2024)
|
Франция
|
5
|
3 (1996, 2000, 2016)
|
2 (2004, 2012)
|
Англия
|
4
|
2 (1996, 2020)
|
2 (2004, 2012)
|
Нидерланды
|
4
|
2 (2000, 2004)
|
2 (1996, 2008)
|
Турция
|
2
|
1 (2008)
|
1 (2000)
|
Швейцария
|
1
|
-
|
1 (2020)