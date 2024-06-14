Сборная Германии установила уникальный рекорд в первом тайме матча с Шотландией

В эти минуты проходит матч первого тура группы А чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Шотландии. Команда Юлиана Нагельсмана выигрывает со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев забили 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет отличились в одном матче за одну сборную.

Игру на «Альянц Арене» в Мюнхене обслуживает бригада арбитров под руководством француза Клемана Тюрпена.