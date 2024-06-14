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Сегодня, 20:56

Германия — Шотландия: стали известны стартовые составы на матч открытия Евро

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Сборные Германии и Шотландии объявили стартовые составы на матч открытия чемпионата Европы-2024.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хавертц.

Шотландия: Ганн, Ралстон, Портеус, Хендри, Тирни, Робертсон, Макгинн, Мактоминей, Макгрегор, Кристи, Адамс.

Стартовый свисток на «Альянц Арене» в Мюнхене прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров под руководством француза Клемана Тюрпена.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Германия — Шотландия.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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