Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с Евро-2024

Сборная Германии в соцсетях опубликовала заявление после вылета команды с домашнего чемпионата Европы-2024.

«Мы хотели подарить вам и себе титул на этом домашнем чемпионате Европы. В Германии. Для Германии. Мы не смогли этого сделать. И это действительно причинят нам боль. Но что-то от этого турнира останется. Остаются ваши эмоции. Как вы подбадривали нас, праздновали и переживали за нас от группового турнира до четвертьфинала. В последние годы нам не хватало вашего энтузиазма и вашей привязанности. Теперь мы снова это заслужили и чувствовали это в каждый момент», — говорится в заявлении сборной.

Также в национальной команде Германии надеются, что у болельщиков в памяти останется то, как сборная играла, боролась и забивала.

«Вы сделали этот чемпионат Европы домашним. Именно таким, как мы этого хотели. Спасибо за три фантастические недели турнира», — говорится в заявлении.

Германия в 1/4 финала чемпионата Европы проиграла Испании (1:2 д.в.) и покинула турнир. Немецкая команда ранее трижды выигрывала Евро (1972, 1980, 1996).