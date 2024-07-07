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Сегодня, 04:50

Сборная Германии обратилась к болельщикам после вылета с Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Германии в соцсетях опубликовала заявление после вылета команды с домашнего чемпионата Европы-2024.

«Мы хотели подарить вам и себе титул на этом домашнем чемпионате Европы. В Германии. Для Германии. Мы не смогли этого сделать. И это действительно причинят нам боль. Но что-то от этого турнира останется. Остаются ваши эмоции. Как вы подбадривали нас, праздновали и переживали за нас от группового турнира до четвертьфинала. В последние годы нам не хватало вашего энтузиазма и вашей привязанности. Теперь мы снова это заслужили и чувствовали это в каждый момент», — говорится в заявлении сборной.

Также в национальной команде Германии надеются, что у болельщиков в памяти останется то, как сборная играла, боролась и забивала.

«Вы сделали этот чемпионат Европы домашним. Именно таким, как мы этого хотели. Спасибо за три фантастические недели турнира», — говорится в заявлении.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино забивает победный гол на&nbsp;119-й минут матча 1/4 финала Евро с&nbsp;Германией (2:1 д.в.). Viva Espana!* До свидания, достойная «манншафт»! Увы, жребий свел их в четвертьфинале

Германия в 1/4 финала чемпионата Европы проиграла Испании (1:2 д.в.) и покинула турнир. Немецкая команда ранее трижды выигрывала Евро (1972, 1980, 1996).

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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