Сборная Германии не сможет провести тренировку на «Уэмбли» перед матчем с Англией
Сборная Германия не сможет провести тренировку на газоне «Уэмбли» перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против Англии, сообщает Sky Sports.
Агрономы опасаются, что из-за частых дождей газон не выдержит дополнительную нагрузку.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай на чемпионате Европы. Другим сборным, которым также предстояло сыграть на «Уэмбли», не разрешали провести тренировку на поле стадиона.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня на «Уэмбли». Начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю