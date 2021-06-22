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Сборная Франции вышла в 1/8 финала Евро-2020 благодаря поражению России и победе Бельгии

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Сборная Франции. Фото Instagram
Сборная Франции. Фото Instagram
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Сборная Франции гарантированно сыграет в 1/8 финала Евро-2020. По итогам матчей понедельника, 21 июня, стало известно, что французы окажутся в следующей стадии турнира даже если займут третье место в своей группе.

В понедельник Бельгия переиграла Финляндию и заняла первое место в группе B, Дания выиграла у России и стала второй. Финны финишировали на третьей строчке с 3 очками.

Таким образом, команда Дидьде Дешама точно попадет в четверку лучших команд, занявших третьи места, так как уже набрала 4 очка.

Напомним, в последнем туре в группе F действующие чемпионы мира сыграют с Португалией (3 очка), а Германия (3 очка) встретится с Венгрией (1 очко).

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Евгений Козинов все материалы автора
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