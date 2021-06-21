Сборная Дании перед матчем Евро-2020 с Россией: «Мы должны одержать победу»
07:37
Сборная Дании в Twitter опубликовала новый пост перед матчем 3-го тура Евро-2020 против России.
«Давайте, мальчики! Мы должны одержать победу», — говорится в сообщении.
Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.
Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое — датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а Дания в Копенгагене встретится с россиянами.
Kom s?, drenge! ??— DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 21, 2021
Vi SKAL have en sejr. Se kampen p? DR1, DRTV eller Viaplay.#ForDanmark #EURO2020 #DEN pic.twitter.com/9WEiVsfJIv
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