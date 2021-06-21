Сборная Дании перед матчем Евро-2020 с Россией: «Мы должны одержать победу»

Сборная Дании в Twitter опубликовала новый пост перед матчем 3-го тура Евро-2020 против России.

«Давайте, мальчики! Мы должны одержать победу», — говорится в сообщении.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое — датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а Дания в Копенгагене встретится с россиянами.