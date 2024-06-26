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Сегодня, 23:15

Сборная Чехии заменила вратаря в матче с Турцией из-за травмы

Алина Савинова
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Вратарь сборной Чехии Йиндрих Штанек был заменен в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Турции.

Штанек не смог продолжить встречу из-за повреждения, которое получил, когда отбивал удар Хакана Чалханоглу. Вместе него на 55-й минуте встречи в ворота встал Матей Ковар.

Чалханоглу забил гол на 51-й минуте встречи.

Игра проходит на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Чехия.

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Евро-2024
Сборная Турции по футболу
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