Сборная Бельгии вакцинируется от коронавируса перед Евро-2020
12:56
Игрокам и персоналу сборной Бельгии сделают прививки от коронавируса, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола страны.
«Мы очень довольны решением правительства вакцинировать сборную до начала Евро-2020. Это очень важно с точки зрения той роли, которую мы хотим сыграть на чемпионате Европы. Мы очень благодарны всем, кто сделал это возможным», — говорится на сайте Ассоциации.
17 мая тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав на чемпионат Европы.
Сборная Бельгии на Евро-2020 сыграет в группе В, где встретится с Россией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге в 22.00 по московскому времени.
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