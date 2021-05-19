Сборная Бельгии вакцинируется от коронавируса перед Евро-2020

Игрокам и персоналу сборной Бельгии сделают прививки от коронавируса, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола страны.

«Мы очень довольны решением правительства вакцинировать сборную до начала Евро-2020. Это очень важно с точки зрения той роли, которую мы хотим сыграть на чемпионате Европы. Мы очень благодарны всем, кто сделал это возможным», — говорится на сайте Ассоциации.

17 мая тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав на чемпионат Европы.

Сборная Бельгии на Евро-2020 сыграет в группе В, где встретится с Россией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге в 22.00 по московскому времени.