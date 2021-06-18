Сборная Бельгии поддержала Кастаня, получившего травму в столкновении с Кузяевым
13:26
Сборная Бельгии поддержала своего защитника Тимоти Кастаня. Игроки и члены команды сделали общую фотографию, а по центру снимка держали футболку Кастаня.
«За Тимо», — говорится в сообщении в Twitter под фото.
Напомним, Кастань получил травму в стартовом матче Евро-2020 против России (3:0) после столкновения с Далером Кузяевым.
У 25-летнего футболиста диагностирован двойной перелом стенки глазницы. Ему потребовалась операция, которая заняла шесть часов. Его возвращение ожидается примерно через шесть недель.
Сборная Бельгии лидирует в группе B чемпионата Европы. У команды две победы и шесть очков.
For Timo. ?? #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/1zBDE0oFI9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 18, 2021
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