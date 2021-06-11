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Сборная Бельгии вылетела в Санкт-Петербург на матч с Россией

12:54
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Сборная Бельгии вылетела в Санкт-Петербург на матч Евро-2020 с командой России.

Пресс-служба сборной опуликовала фотографию игроков из самолета. На снимке нет полузащитника Кевина Де Брейне, который восстанавливается после травмы.

Матч 1-го тура Россия — Бельгия пройдет 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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