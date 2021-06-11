Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург на матч с Россией
16:06
Сборная Бельгии прибыла в Петербург на матч 1-го тура Евро-2020 с командой России.
Пресс-служба сборной опубликовала фотографию игроков, выходящих из самолета. Ранее стало известно, что полузащитники Кевин де Брейне и Аксель Витсель не полетели вместе с командой на матч.
Матч 1-го тура Россия — Бельгия пройдет 12 июня. Начало — в 22.00 (мск).
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