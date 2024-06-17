Сборная Бельгии не реализовала последние 47 ударов на Евро и чемпионате мира

Сборная Бельгии проиграла Словакии (0:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

Команда Доменико Тедеско нанесла 16 ударов по воротам соперника, но не сумела забить. В общей сложности бельгийцы не реализовали последние 47 ударов на Евро и ЧМ-2022, упустив при этом 11 явных голевых моментов, сообщает Opta Sports.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.