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Сегодня, 21:37

Сборная Бельгии не реализовала последние 47 ударов на Евро и чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бельгия — Словакия.
Фото Reuters

Сборная Бельгии проиграла Словакии (0:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

Команда Доменико Тедеско нанесла 16 ударов по воротам соперника, но не сумела забить. В общей сложности бельгийцы не реализовали последние 47 ударов на Евро и ЧМ-2022, упустив при этом 11 явных голевых моментов, сообщает Opta Sports.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.

Источник: Opta Sports
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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