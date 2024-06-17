Сборная Бельгии не реализовала последние 47 ударов на Евро и чемпионате мира
Сборная Бельгии проиграла Словакии (0:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.
Команда Доменико Тедеско нанесла 16 ударов по воротам соперника, но не сумела забить. В общей сложности бельгийцы не реализовали последние 47 ударов на Евро и ЧМ-2022, упустив при этом 11 явных голевых моментов, сообщает Opta Sports.
В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.
Источник: Opta Sports
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