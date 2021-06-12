Сборная Австрии отменила тренировку в Бухаресте из-за сильного дождя
Сборная Австрии была вынуждена отменить тренировку на Национальном стадионе в Бухаресте, сообщает в своем Twiter румынский журналист Эмануэль Рошу. Из-за сильного дождя поле залило водой.
BREAKING: Austria canceled their official training at the National Arena tonight. Heavy rain in Bucharest left the pitch like this... #EURO2020 #Aut pic.twitter.com/w45f9E4fxT— Emanuel Ro?u (@Emishor) June 12, 2021
Команда отправилась на стадион «Стяуа» в надежде, что там условия будут подходящими. При этом некоторые футболисты успели развлечься на залитом водой газоне.
The best video at the Euros so far.— Emanuel Ro?u (@Emishor) June 12, 2021
National Arena in Bucharest. Austria's training session.#EURO2020 pic.twitter.com/5NHfuxY5Kz
13 июня в Бухаресте состоится матч Евро-2020 Австрия — Македония. Начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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