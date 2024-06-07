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Сегодня, 17:59

Сборная Австрии объявила окончательный состав на Евро-2024

Руслан Минаев
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Тренерский штаб сборной Австрии объявил окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пенц («Брондбю»)

Защитники: Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц 05»), Стефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»), Максимилиан Вебер («Боруссия» Менхенгладбах)

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль («Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Маттиас Зайдль («Рапид»), Николас Зайвальд («Лейпциг»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайман («Вест Бромвич»)

В групповом турнире Евро-2024 Австрия сыграет с Францией, Польшей и Нидерландами.

Сборная Австрии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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