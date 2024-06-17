Сборная Англии во второй раз подряд стартовала с победы на чемпионате Европы

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

Англичане начали чемпионат Европы с победы во второй раз подряд. При этом до 2021 года команда всегда теряла очки в первом матче на Евро.

Все стартовые матчи сборной Англии на чемпионатах Европы

Дата Город Тренер Матч Голы 05.06.1968 Флоренция Альф Рамсей Югославия — 0:1 Джаич 12.06.1980 Турин Рон Гринвуд Бельгия — 1:1 Уилкинс — Кулеманс 12.06.1988 Штутгарт Бобби Робсон Ирландия — 0:1 Хаутон 11.06.1992 Мальме Грэм Тейлор Дания — 0:0 - 08.06.1996 Лондон Терри Венейблс Швейцария — 1:1 Ширер — Тюркильмаз 12.06.2000 Эйндховен Кевин Киган Португалия — 2:3 Скоулз, Макманаман — Фигу, Жоау Пинту, Нуну Гомеш 13.06.2004 Лиссабон Свен-Еран Эрикссон Франция — 1:2 Лэмпард — Зидан-2 11.06.2012 Донецк Рой Ходжсон Франция — 1:1 Лескотт — Насри 11.06.2016 Марсель Рой Ходжсон Россия — 1:1 Дайер — В.Березуцкий 13.06.2021 Лондон Гарет Саутгейт Хорватия — 1:0 Стерлинг 16.06.2024 Гельзенкирхен Гарет Саутгейт Сербия — 1:0 Беллингем

Итого: +2=5-4, мячи 9-11.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Англии встретится с Данией 20 июня. В третьем туре англичане сыграют против Словении 25 июня.