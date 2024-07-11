Сборная Англии: результаты матчей до финала и статистика команды на Евро 2024

Сборная Англии во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу. В 2020 году англичане уступили Италии в решающем матче в серии пенальти — 1:1 (3:2п). Команда Гарета Саутгейта в финальной части Евро-2024 провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы и две ничьи. Английские футболисты пропустили четяре мяча, а забили шесть голов (в основное время).

Результаты сборной Англии на Евро-2024

16 июня. Группа C. Сербия — Англия 0:1

20 июня. Группа C. 2-й тур. Дания — Англия 1:1

25 июня. Группа C. 3-й тур. Англия — Словения 0:0

30 июня. 1/8 финала. Англия — Словакия 2:1 (добавочное время)

6 июля. 1/4 финала. Англия — Швейцария 1:1 (5:3п)

10 июля. 1/2 финала. Нидерланды — Англия 1:2

Лучшим бомбардиром команды является Гарри Кейн. На его счету три забитых мяча (один с пенальти). Лучший ассистент — Айван Тони (одна результативная передача).

Финальный матч Евро-2024 Испания — Англия пройдет 14 июля. Начало — в 22.00 мск.