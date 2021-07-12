Сборная Англии: «Нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет»

Twitter сборной Англии опубликовано сообщение после поражение команды в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

«Это было какое-то путешествие. Как нацию, нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет. Этого не должно было случиться, но эта команда только начала. Они будут по-прежнему вызывать гордость как на поле, так и за его пределами», — говорится в сообщении.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.