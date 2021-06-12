Сайт «России-1» вышел из строя во время матча Бельгия — Россия
Во время матча группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгией вышла из строя трансляция игры на сайте телеканала «Россия 1».
Серверы сайта не смогли выдержать наплыв зрителей во время первого тайма матча сборной и трансляция оборвалась.
В конце первого тайма счет был 2:0 в пользу бельгийской сборной, по голу забили Ромелу Лукаку и Тома Менье.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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