Во время матча группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгией вышла из строя трансляция игры на сайте телеканала «Россия 1».

Серверы сайта не смогли выдержать наплыв зрителей во время первого тайма матча сборной и трансляция оборвалась.

В конце первого тайма счет был 2:0 в пользу бельгийской сборной, по голу забили Ромелу Лукаку и Тома Менье.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.