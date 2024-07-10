Саутгейту присвоят рыцарский титул в случае победы сборной Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит рыцарский титул в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2024, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что 53-летний специалист может рассчитывать на присвоение нового статуса, даже если англичане не смогут завоевать трофей.

В полуфинальном матче Евро-2024 сборная Англии сыграет с Нидерландами на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встреча пройдет в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 100 матчей, в которых одержала 63 победы, потерпела 17 поражений и еще 20 раз сыграла вничью.