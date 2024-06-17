Саутгейт выиграл все первые матчи со сборной Англии на крупных турнирах

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

Команда в четвертый раз подряд под руководством Гарета Саутгейта победила в первом матче на крупном международном турнире. До этого при нем англичане выигрывали у Туниса (2:1) на ЧМ-2018, у Хорватии (1:0) на Евро-2020 и у Ирана (6:1) на ЧМ-2022.

Саутгейт выиграл все первые матчи со сборной Англии на крупных турнирах — до него это не удавалось никому из тренеров национальной команды за всю историю.

Все победы сборной Англии в первых матчах крупных турниров

Дата Турнир Тренер Матч Голы 25.06.1950 ЧМ Уолтер Уинтерботтом Чили — 2:0 Мортенсен, Мэннион 02.06.1970 ЧМ Альф Рэмси Румыния — 1:0 Херст 16.06.1982 ЧМ Рон Гринвуд Франция — 3:1 Робсон-2, Маринер — Солер 15.06.1998 ЧМ Глен Ходдл Тунис — 2:0 Ширер, Скоулз 10.06.2006 ЧМ Свен-Йоран Эрикссон Парагвай — 1:0 Гамарра, в свои ворота 18.06.2018 ЧМ Гарет Саутгейт Тунис — 2:1 Кейн-2 — Сасси 13.06.2021 ЧЕ Гарет Саутгейт Хорватия — 1:0 Стерлинг 21.11.2022 ЧМ Гарет Саутгейт Иран — 6:1 Сака-2, Беллингем, Старридж, Рэшфорд, Гриллиш — Тареми 16.06.2024 ЧЕ Гарет Саутгейт Сербия — 1:0 Беллингем

Также Саутгейт повторил рекорд Уолтера Уинтерботтома по числу турниров в должности главного тренера сборной Англии. Оба специалиста провели с англичанами по 4 крупных международных турнира.

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