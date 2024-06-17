Саутгейт выиграл все первые матчи со сборной Англии на крупных турнирах
Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.
Команда в четвертый раз подряд под руководством Гарета Саутгейта победила в первом матче на крупном международном турнире. До этого при нем англичане выигрывали у Туниса (2:1) на ЧМ-2018, у Хорватии (1:0) на Евро-2020 и у Ирана (6:1) на ЧМ-2022.
Саутгейт выиграл все первые матчи со сборной Англии на крупных турнирах — до него это не удавалось никому из тренеров национальной команды за всю историю.
Все победы сборной Англии в первых матчах крупных турниров
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
25.06.1950
|
ЧМ
|
Уолтер Уинтерботтом
|
Чили — 2:0
|
Мортенсен, Мэннион
|
02.06.1970
|
ЧМ
|
Альф Рэмси
|
Румыния — 1:0
|
Херст
|
16.06.1982
|
ЧМ
|
Рон Гринвуд
|
Франция — 3:1
|
Робсон-2, Маринер — Солер
|
15.06.1998
|
ЧМ
|
Глен Ходдл
|
Тунис — 2:0
|
Ширер, Скоулз
|
10.06.2006
|
ЧМ
|
Свен-Йоран Эрикссон
|
Парагвай — 1:0
|
Гамарра, в свои ворота
|
18.06.2018
|
ЧМ
|
Гарет Саутгейт
|
Тунис — 2:1
|
Кейн-2 — Сасси
|
13.06.2021
|
ЧЕ
|
Гарет Саутгейт
|
Хорватия — 1:0
|
Стерлинг
|
21.11.2022
|
ЧМ
|
Гарет Саутгейт
|
Иран — 6:1
|
Сака-2, Беллингем, Старридж, Рэшфорд, Гриллиш — Тареми
|
16.06.2024
|
ЧЕ
|
Гарет Саутгейт
|
Сербия — 1:0
|
Беллингем
Также Саутгейт повторил рекорд Уолтера Уинтерботтома по числу турниров в должности главного тренера сборной Англии. Оба специалиста провели с англичанами по 4 крупных международных турнира.
Все тренеры сборной Англии на крупных турнирах
|
Тренер
|
Турниры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Гарет Саутгейт
|
ЧМ-2018, ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024
|
20
|
12
|
4
|
4
|
38-13
|
40
|
Бобби Робсон
|
ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990
|
15
|
5
|
4
|
6
|
17-16
|
19
|
Свен-Еран Эриксон
|
ЧМ-2002, ЧЕ-2004, ЧМ-2006
|
14
|
7
|
5
|
2
|
22-11
|
26
|
Уолтер Уинтерботтом
|
ЧМ-1950, ЧМ-1954, ЧМ-1958, ЧМ-1962
|
14
|
3
|
5
|
6
|
19-21
|
14
|
Альф Рамсей
|
ЧМ-1966, ЧЕ-1968, ЧМ-1970
|
12
|
8
|
1
|
3
|
17-8
|
25
|
Рой Ходжсон
|
ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016
|
11
|
3
|
5
|
3
|
11-11
|
14
|
Рон Гринвуд
|
ЧЕ-1980, ЧМ-1982
|
8
|
4
|
3
|
1
|
9-4
|
15
|
Терри Венейблс
|
ЧЕ-1996
|
5
|
2
|
3
|
0
|
8-3
|
9
|
Глен Ходдл
|
ЧМ-1998
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-4
|
7
|
Фабио Капелло
|
ЧМ-2010
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-5
|
5
|
Кевин Киган
|
ЧЕ-2000
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
3
|
Грэм Тэйлор
|
ЧЕ-1992
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-2
|
2