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Саутгейт выиграл все первые матчи со сборной Англии на крупных турнирах

Кирилл Бурдаков
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Сборная Англии обыграла Сербию (1:0) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

Команда в четвертый раз подряд под руководством Гарета Саутгейта победила в первом матче на крупном международном турнире. До этого при нем англичане выигрывали у Туниса (2:1) на ЧМ-2018, у Хорватии (1:0) на Евро-2020 и у Ирана (6:1) на ЧМ-2022.

Саутгейт выиграл все первые матчи со сборной Англии на крупных турнирах — до него это не удавалось никому из тренеров национальной команды за всю историю.

Все победы сборной Англии в первых матчах крупных турниров

Дата

Турнир

Тренер

Матч

Голы

25.06.1950

ЧМ

Уолтер Уинтерботтом

Чили — 2:0

Мортенсен, Мэннион

02.06.1970

ЧМ

Альф Рэмси

Румыния — 1:0

Херст

16.06.1982

ЧМ

Рон Гринвуд

Франция — 3:1

Робсон-2, Маринер — Солер

15.06.1998

ЧМ

Глен Ходдл

Тунис — 2:0

Ширер, Скоулз

10.06.2006

ЧМ

Свен-Йоран Эрикссон

Парагвай — 1:0

Гамарра, в свои ворота

18.06.2018

ЧМ

Гарет Саутгейт

Тунис — 2:1

Кейн-2 — Сасси

13.06.2021

ЧЕ

Гарет Саутгейт

Хорватия — 1:0

Стерлинг

21.11.2022

ЧМ

Гарет Саутгейт

Иран — 6:1

Сака-2, Беллингем, Старридж, Рэшфорд, Гриллиш — Тареми

16.06.2024

ЧЕ

Гарет Саутгейт

Сербия — 1:0

Беллингем

Также Саутгейт повторил рекорд Уолтера Уинтерботтома по числу турниров в должности главного тренера сборной Англии. Оба специалиста провели с англичанами по 4 крупных международных турнира.

Все тренеры сборной Англии на крупных турнирах

Тренер

Турниры

И

В

Н

П

М

О

Гарет Саутгейт

ЧМ-2018, ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024

20

12

4

4

38-13

40

Бобби Робсон

ЧМ-1986, ЧЕ-1988, ЧМ-1990

15

5

4

6

17-16

19

Свен-Еран Эриксон

ЧМ-2002, ЧЕ-2004, ЧМ-2006

14

7

5

2

22-11

26

Уолтер Уинтерботтом

ЧМ-1950, ЧМ-1954, ЧМ-1958, ЧМ-1962

14

3

5

6

19-21

14

Альф Рамсей

ЧМ-1966, ЧЕ-1968, ЧМ-1970

12

8

1

3

17-8

25

Рой Ходжсон

ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016

11

3

5

3

11-11

14

Рон Гринвуд

ЧЕ-1980, ЧМ-1982

8

4

3

1

9-4

15

Терри Венейблс

ЧЕ-1996

5

2

3

0

8-3

9

Глен Ходдл

ЧМ-1998

4

2

1

1

7-4

7

Фабио Капелло

ЧМ-2010

4

1

2

1

3-5

5

Кевин Киган

ЧЕ-2000

3

1

0

2

5-6

3

Грэм Тэйлор

ЧЕ-1992

3

0

2

1

1-2

2
Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
0
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