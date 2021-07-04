Саутгейт: «У нас есть потрясающая возможность войти в историю, ведь Англия никогда не была в финале Евро»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинала Евро-2020 против Украины (4:0).

«У нас есть потрясающая возможность войти в историю, ведь мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Для команды это не столько давление, сколько еще одна проблема, которую они получили, и в настоящий момент они решают эту задачу», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.