Саутгейт: «У нас есть потрясающая возможность войти в историю, ведь Англия никогда не была в финале Евро»
03:43
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинала Евро-2020 против Украины (4:0).
«У нас есть потрясающая возможность войти в историю, ведь мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Для команды это не столько давление, сколько еще одна проблема, которую они получили, и в настоящий момент они решают эту задачу», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
Опрос
проголосовало: 584Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Читайте также
Мы нашли кандидата для сборной России по хоккею. Топ-тренер НХЛ, возродил Овечкина, разбирается в русской душе
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю