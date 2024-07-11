Саутгейт стал третьим тренером с двумя подряд финалами Евро

Сборная Англии переиграла Нидерланды (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024. Английская команда второй раз подряд сыграет в финале европейского первенства.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал третьим тренером, который два раза подряд выходил в финал Евро.

Ранее это удавалось только немцам Хельмуту Шену (1972 и 1976) и Берти Фогтсу (1992 и 1996).

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.