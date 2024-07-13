Саутгейт об игре Англии на Евро-2024: «Считаю, мы подняли авторитет английского футбола»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что игра его команды на Евро-2024 подняла авторитет английского футбола в мире.

Англичане вышли в финал чемпионата Европы во второй раз подряд.

«Я взялся за эту работу, чтобы помочь английскому футболу стать лучше. Знаю, что может значить наша победа не только для широкой публики, но и для людей, вовлеченных в английский футбол. Я думаю, что мы подняли авторитет английского футбола в том плане, как его воспринимают во всем мире. Но пока не выиграешь трофей, всегда и дома, и за границей будут возникать вопросы о том, чего мы добились», — приводит Sky News слова Саутгейта.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).