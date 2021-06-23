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Саутгейт считает, что Англия должна прибавлять в игре

01:08
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Чехией (1:0).

«У чехов очень хорошая команда, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА 23 июня. — Они дорожат мячом, найти брешь в их обороне действительно непросто. Мы же должны прибавлять в игре.

Пока нам не хватает стабильности, но временами мы выглядим как очень хорошая команда. Мы многое делаем правильно, есть очень радостные моменты. Конечно, мы хотели выиграть группу, чтобы остаться на «Уэмбли». Посмотрим, кто нам достанется теперь в соперники».

Единственный мяч на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

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