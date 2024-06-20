Саутгейт — о ничьей с Данией: «Сборной Англии нужно перейти на другой уровень»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Очевидно, мы провели матч не так хорошо, как мы надеялись. На данный момент мы недостаточно хорошо используем мяч, нам нужно перейти на другой уровень. Мы должны оказывать давление на команды лучше, чем в этих двух матчах. На данный момент мы просто не движемся так, как хотелось бы», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.