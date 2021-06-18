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Саутгейт понимает принципиальность матча с Шотландией

05:36
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Евро-2020 против Шотландии отметил, что понимает принципиальность предстоящей игры для английских фанатов.

«Мы понимаем, что будет означать для наших болельщиков победа в этом матче. Понимаем, что она еще больше подогреет ожидания от следующих матчей.

У нас та команда, которая даже если оказывается в положении проигрывающего, находит возможность, чтобы в итоге победить или хотя бы добиться ничьей. В последние три-четыре года такого было немало. Понятно, что любой соперник может создать моменты и забить в твои ворота. Так что мы готовы к любому сценарию", — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Англия — Шотландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/

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