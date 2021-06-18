Саутгейт понимает принципиальность матча с Шотландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем Евро-2020 против Шотландии отметил, что понимает принципиальность предстоящей игры для английских фанатов.

«Мы понимаем, что будет означать для наших болельщиков победа в этом матче. Понимаем, что она еще больше подогреет ожидания от следующих матчей.

У нас та команда, которая даже если оказывается в положении проигрывающего, находит возможность, чтобы в итоге победить или хотя бы добиться ничьей. В последние три-четыре года такого было немало. Понятно, что любой соперник может создать моменты и забить в твои ворота. Так что мы готовы к любому сценарию", — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.