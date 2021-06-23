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Саутгейт поделился ожиданиями от плей-офф Евро-2020

06:58
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления команды в плей-офф Евро-2020.

«С кем бы нам ни пришлось играть в плей-офф — это будет самый сильный соперник за последние полтора года. Хорошо, что мы продолжаем двигаться вперед. Против нас трудно играть, мы стараемся улучшить свою игру. В матче с Чехией мы дали побольше поиграть важным футболистам команды. Глубина состава будет очень важна, потому что в паре игр я чувствовал, что мы немного выдыхаемся», — приводит официальный сайт Евро-2020 слова Саутгейта.

Сборная Англии заняла первое место в группе D, набрав 7 очков в 3 матчах. В 1/8 финала Евро-2020 англичане встретятся с командой, которая займет второе место в группе F. Перед последним туром лидером группы F является Франция с 4 очками, второй идет Португалия с 3 очками, третье место — у Германии с 3 очками, последнее место занимает Венгрия с 1 очком.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

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