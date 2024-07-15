Саутгейт — первый тренер в истории, проигравший два финала Евро подряд

Сборная Испании обыграла национальную команду Англии в финале чемпионата Европы-2024 со счетом 2:1.

Наставник англичан Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд. На Евро-2020 национальная команда под его руководством в решающем матче турнира уступила Италии в серии пенальти (1:1, пен. 2-3).

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.