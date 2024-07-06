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Саутгейт ответил на критику игры сборной Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на критику выступления команды на Евро-2024.

6 июля англичане обыграли Швейцарию (1:1, пенальти 5:3) в четвертьфинале турнира.

«Мы хотим играть с мячом, но соперники пытаются нам мешать. Игроки находились под огромным давлением с самого начала, но выступили очень хорошо. На данный момент мы не можем забивать много, но в последних трех матчах мы играли против команд с пятеркой защитников. Мы вышли в полуфинал турнира третий раз из четырех попыток, но не хотим на этом заканчивать», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гарет Саутгейт
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