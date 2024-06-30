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Саутгейт: «Неважно, что обо мне думают болельщики. Самое главное — поддержка команды»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, как относится к критике болельщиками футбола, который его команда показывает на Евро-2024.

«Неважно [что обо мне думают болельщики]. Самое главное — это поддержка команды. Возможно, мы находимся на пять процентов дальше того места, где хотели бы быть. Поэтому следует быть очень осторожным, чтобы не выбросить все на ветер, не потерять то, что у нас хорошо получается, не потерять стабильность и уверенность, которые возникают, когда игроки вместе выходят на поле. Нужно игнорировать внешние советы и быть уверенными в том, что делаете», — приводит Goal слова Саутгейта.

После матча со Словенией (0:0) в заключительном туре группового турнира английские болельщики свистели и кидали в Саутгейта пластиковые стаканчики, оставшись недовольны игрой англичан.

Сборная Англии с первого места в группе С вышла в плей-офф чемпионата Европы и в 1/8 финала сыграет против национальной команды Словакии. Встреча пройдет 30 июня в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/gareth-southgate-fans-opinions-are-irrelevant-england-slovakia/bltdec87f0e75db08ef#cs44fcf7003ff73aca
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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