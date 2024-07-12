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12 июля, 23:14

Саутгейт объяснил, сложно ли будет уйти из сборной Англии в случае победы на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, сможет ли уйти из национальной команды в случае победы на чемпионате Европы.

«Эмоционально для меня было бы невозможно принять логичное решение в данный момент, потому что в течение двух лет я был сосредоточен только на победе в этом турнире.

Последние недели были американскими горками, но я не знаю ничего, кроме того, что я очень сосредоточен на подготовке команды к этой игре и полон решимости», — цитирует Саутгейта Sky News.

Сообщалось, что футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с Саутгейтом.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

 

Саутгейт является самым высокооплачиваемым тренером на Евро-2024. Де ля Фуэнте нет даже в топ-10

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/13177154/gareth-southgate-england-boss-says-it-would-be-impossible-to-make-logical-decision-on-future-ahead-of-euro-2024-final
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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