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Саутгейт: «Сейчас на тренировках Англия выглядит совсем иначе, куда более подвижно»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о подготовке команды к матчу 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии. Он отметил, что игроки выглядят на тренировках более подвижно, чем раньше.

«Хочется сыграть как можно лучше. Каждая команда хочет привести всех в восторг. Мы встречались с соперниками, которые доставили нам огромные трудности, а от нашей команды были огромные ожидания. Сейчас на тренировках она выглядит совсем иначе, куда более подвижно. Мы всегда стараемся выбрать наилучший подход к предстоящему матчу. Наша задача проста — доставить проблемы сопернику, не забывая самим обороняться. Атака Швейцарии сейчас очень опасна», — приводит пресс-служба УЕФА слова Саутгейта.

Харри Кейн. Швейцария легко расправилась с Италией и доставит проблем Англии. Команде Саутгейта будет мало одного гола в 1/4 финала

Матч между командами пройдет 6 июля в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

В 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария прошла Италию (2:0), а сборная Англии обыграла Словакию со счетом 2:1.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гарет Саутгейт
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