Саутгейт: «Теперь игроки должны выбрать цвет медалей»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настрое перед финалом чемпионата Европы против Италии.

«Мы должны все сделать правильно. Мы можем выиграть, но нужно действовать правильно, чтобы добиться победы. Я сказал игрокам, что эта сборная Англии оставила наследие.

Люди уважают их за правильное поведение, за то, что они представляют страну именно так, но теперь игроки должны выбрать цвет медалей.

Чтобы достичь желаемого результата, они должны сконцентрироваться и правильно подготовиться», — цитирует Саутгейта Mirror.

Финал чемпионата Европы между итальянцами и англичанами пройдет в воскресенье, 11-го июля. Начало встречи — 22.00 (мск).