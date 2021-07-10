Саутгейт: «Теперь игроки должны выбрать цвет медалей»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настрое перед финалом чемпионата Европы против Италии.
«Мы должны все сделать правильно. Мы можем выиграть, но нужно действовать правильно, чтобы добиться победы. Я сказал игрокам, что эта сборная Англии оставила наследие.
Люди уважают их за правильное поведение, за то, что они представляют страну именно так, но теперь игроки должны выбрать цвет медалей.
Чтобы достичь желаемого результата, они должны сконцентрироваться и правильно подготовиться», — цитирует Саутгейта Mirror.
Финал чемпионата Европы между итальянцами и англичанами пройдет в воскресенье, 11-го июля. Начало встречи — 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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