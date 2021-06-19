Сантуш: «Я совершенно не боюсь Германию»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча с Германией на чемпионате Европы — 2020.
«Я совершенно не боюсь Германию. Думаю, обе команды уважают друг друга и достаточно сильны, чтобы решить исход матча — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА. - Но не стоит перегибать палку и утверждать, что Португалия фаворит в матче с Германией на выезде. С таким настроем мои футболисты не добьются даже ничьей. В определенный момент сборная Португалии стала командой, с которой стали считаться. Она была сильна и ранее, но четыре-пять ведущих сборных Европы хоть и отдавали должное Португалии и португальским футболистам, но внутри считали, что они сильнее и должны побеждать. Думаю, на данный момент никто в Европе и мире не считает, что с Португалией играть легко».
Матч Португалия — Германия состоится 19 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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