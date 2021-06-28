Сантуш считает, что удача отвернулась от сборной Португалии в матче с Бельгией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение команды в 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

«Сегодня удача отвернулась от нас. А как сказать по-другому, когда противник за весь матч наносит один удар в створ и ты пропускаешь... Но игроки сделали все возможное, чтобы уйти от поражения. Они отдали все силы, и мы не должны винить их в чем-то. У нас было меньше времени на отдых, но мы нашли в себе силы, чтобы на равных играть с более свежим соперником», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.