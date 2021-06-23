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Сантуш рассказал, что нужно сборной Португалии для победы в матче с Францией на Евро

12:19
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Франции.

«Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол. Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться. Франция очень сильна, они здорово сражаются весь матч, много времени проводят в обороне. В матче с Германией Антуан Гризманн практически весь второй тайм провел на позиции правого защитника, откуда прекрасно начинал контратаки», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Франция состоится 22 июня в Будапеште (Венгрия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/prematch/preview/

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