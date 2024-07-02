Сане назвал матч Германия — Испания ранним финалом Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане ответил на вопрос, можно ли считать матч с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 ранним финалом турнира.

«Обе команды очень сильны, так что можно сказать и так. Но на турнире есть и другие хорошие команды. Поэтому не стоит придавать этому слишком большое значение», — сказал Сане на пресс-конференции.

Встреча между национальными командами пройдет 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, покинувшая нынешний турнир после матча 1/8 финала со Швейцарией (0:2).