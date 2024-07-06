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Судейство

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Сандро Вагнер ворвался в судейскую после игры Германии с Испанией и оскорбил арбитра

Виктория Кравченко
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Сандро Вагнер.
Фото AFP

Ассистент главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ворвался в раздевалку с судьями после матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1), сообщает Bild.

По данным источника, Вагнер громко оскорблял главного арбитра встречи Энтони Тейлора. Ассистен был возмущен решениями судьи по ходу матча.

В пятницу, 5 июля, немцы в четвертьфинальном матче уступили национальной команде Испании в дополнительное время (1:2) и покинули турнир. Встреча проходила в Дюссельдорфе.

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