Сандро Вагнер ворвался в судейскую после игры Германии с Испанией и оскорбил арбитра

Ассистент главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер ворвался в раздевалку с судьями после матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1), сообщает Bild.

По данным источника, Вагнер громко оскорблял главного арбитра встречи Энтони Тейлора. Ассистен был возмущен решениями судьи по ходу матча.

В пятницу, 5 июля, немцы в четвертьфинальном матче уступили национальной команде Испании в дополнительное время (1:2) и покинули турнир. Встреча проходила в Дюссельдорфе.