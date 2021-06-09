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Самошников: «Секрет успеха — это верность своей цели»

21:09
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Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников написал новый пост в Instagram.

«Секрет успеха — это верность своей цели», — поделился мудростью игрок.

Публикация от Ilya Samoshnikov (@s77_i)

Самошников не попал в окончательную заявку на чемпионат Европы, но продолжает находиться в расположении национальной команды России.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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