Самошников: «Секрет успеха — это верность своей цели»
21:09
Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников написал новый пост в Instagram.
«Секрет успеха — это верность своей цели», — поделился мудростью игрок.
Самошников не попал в окончательную заявку на чемпионат Европы, но продолжает находиться в расположении национальной команды России.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
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