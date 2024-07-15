Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:26

Самедов согласен с решением отдать награду лучшего игрока Евро-2024 Родри

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком Евро-2024.

«Для меня лучший игрок — тот, кого и назвали — это Родри. Он системообразующий футболист. В моем понимании такие и должны быть опорники, которые связывают защиту и атаку, ведут игру, забирают подборы, то есть настоящие лидеры на поле», — сказал Самедов «СЭ».

28-летний Родри провел 6 матчей на чемпионате Европы 2024 года и отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала). Он стал третьим испанским футболистом, который получил эту награду. До него лучшими игроками турнира также признавали Хави (2008) и Андреса Иньесту (2012).

Александр Абустин

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
1
0
Читайте также
В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*
Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за давки у стадиона
Дома у стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Никогда не сдавайтесь! Как попасть на финал Евро, когда на это нет ни одного шанса
Стали известны кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии
Гладилин назвал игру сборной Испании футболом будущего
Бушманов: «Евро с РПЛ не сравнить. Это разный футбол»
Моуринью поздравил самого себя с победой Испании на Евро-2024
Непомнящий: «Мы очень примитивно судим об игре англичан. Они прошли до финала Евро совершенно не случайно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии

Силкин объяснил, почему Саутгейт должен остаться на посту главного тренера сборной Англии

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости