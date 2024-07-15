Самедов согласен с решением отдать награду лучшего игрока Евро-2024 Родри

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком Евро-2024.

«Для меня лучший игрок — тот, кого и назвали — это Родри. Он системообразующий футболист. В моем понимании такие и должны быть опорники, которые связывают защиту и атаку, ведут игру, забирают подборы, то есть настоящие лидеры на поле», — сказал Самедов «СЭ».

28-летний Родри провел 6 матчей на чемпионате Европы 2024 года и отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала). Он стал третьим испанским футболистом, который получил эту награду. До него лучшими игроками турнира также признавали Хави (2008) и Андреса Иньесту (2012).

Александр Абустин