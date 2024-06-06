Самедов рассказал, кого считает фаворитом Евро-2024

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Евро-2024 по футболу.

«Фавориты есть всегда. Это немцы, французы, испанцы, итальянцы. Наверняка найдутся те команды, кого мы не считаем фаворитом, но которые удивят. Сборная Швейцарии, например. Чемпионат Европы тем и интересен, что всегда есть команды-сюрпризы», — цитирует Самедова «КП Спорт».

Евро-2024 в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.