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Сегодня, 21:15

Самедов рассказал, кого считает фаворитом Евро-2024

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Евро-2024 по футболу.

«Фавориты есть всегда. Это немцы, французы, испанцы, итальянцы. Наверняка найдутся те команды, кого мы не считаем фаворитом, но которые удивят. Сборная Швейцарии, например. Чемпионат Европы тем и интересен, что всегда есть команды-сюрпризы», — цитирует Самедова «КП Спорт».

Евро-2024 в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/samedov-nazval-sbornye-kotorye-budut-pretendovat-na-pobedu-na-evro-2024/
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