Самедов рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.
Самедов заявил, что в матче Нидерланды - Чехия фаворитами являются голландцы. Также он поделился ожиданиями от игры бельгийцев и португальцев.
«После вчерашних матчей предсказывать очень тяжело. Перед игрой Уэльс — Дания я говорил, что шансы 50 на 50, но датчане вынесли соперников. Италия должна была побеждать в основное время, в итоге дожала австрийцев в овертайме. Голландия — фаворит, но и чехи непростые ребята. Думаю, матч закончится в дополнительное время», — приводит слова Самедова Газета.RU.
Также футболист отметил, что не может назвать фаворита в матче сборных Бельгии и Португалии, но при этом заявил, что не был впечатлен игрой бельгийцев.
«Вполне возможно, что Бельгия и Португалия раскроются и будут показывать суперфутбол. Не могу сказать, что бельгийцы меня восхитили на групповом этапе — видимо, играли не в полную силу. Португальцы им точно не уступают ни в чем, если судить по тому, что было в группе. Но здесь предсказывать результат еще сложнее», - подытожил россиянин.
Матч Голландия - Чехия состоится сегодня, 27 июня, начало - в 19:00 (мск). Португалия - Бельгия - в 22:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/27/n_16163306.shtml?updated
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