Самедов рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Самедов заявил, что в матче Нидерланды - Чехия фаворитами являются голландцы. Также он поделился ожиданиями от игры бельгийцев и португальцев.

«После вчерашних матчей предсказывать очень тяжело. Перед игрой Уэльс — Дания я говорил, что шансы 50 на 50, но датчане вынесли соперников. Италия должна была побеждать в основное время, в итоге дожала австрийцев в овертайме. Голландия — фаворит, но и чехи непростые ребята. Думаю, матч закончится в дополнительное время», — приводит слова Самедова Газета.RU.

Также футболист отметил, что не может назвать фаворита в матче сборных Бельгии и Португалии, но при этом заявил, что не был впечатлен игрой бельгийцев.

«Вполне возможно, что Бельгия и Португалия раскроются и будут показывать суперфутбол. Не могу сказать, что бельгийцы меня восхитили на групповом этапе — видимо, играли не в полную силу. Португальцы им точно не уступают ни в чем, если судить по тому, что было в группе. Но здесь предсказывать результат еще сложнее», - подытожил россиянин.

Матч Голландия - Чехия состоится сегодня, 27 июня, начало - в 19:00 (мск). Португалия - Бельгия - в 22:00 (мск).