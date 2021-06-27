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Самедов рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Евро-2020

17:55
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, чего ждет от матчей 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Самедов заявил, что в матче Нидерланды - Чехия фаворитами являются голландцы. Также он поделился ожиданиями от игры бельгийцев и португальцев.

«После вчерашних матчей предсказывать очень тяжело. Перед игрой Уэльс — Дания я говорил, что шансы 50 на 50, но датчане вынесли соперников. Италия должна была побеждать в основное время, в итоге дожала австрийцев в овертайме. Голландия — фаворит, но и чехи непростые ребята. Думаю, матч закончится в дополнительное время», — приводит слова Самедова Газета.RU.

Также футболист отметил, что не может назвать фаворита в матче сборных Бельгии и Португалии, но при этом заявил, что не был впечатлен игрой бельгийцев. 

«Вполне возможно, что Бельгия и Португалия раскроются и будут показывать суперфутбол. Не могу сказать, что бельгийцы меня восхитили на групповом этапе — видимо, играли не в полную силу. Португальцы им точно не уступают ни в чем, если судить по тому, что было в группе. Но здесь предсказывать результат еще сложнее», - подытожил россиянин. 

Матч Голландия - Чехия состоится сегодня, 27 июня, начало - в 19:00 (мск). Португалия - Бельгия - в 22:00 (мск).

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/27/n_16163306.shtml?updated

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