Самедов прокомментировал непопадание Лунева в окончательный список сборной России на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о непопадании вратаря «Зенита» Андрея Лунева в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Лунев — более опытный вратарь, уже был на крупных турнирах, но, к примеру, у Дюпина все в совокупности: и «Рубин» здорово провел сезон, а он стал одним из главных героев возвращения команды в еврокубки. У Сафонова выдался неровный сезон, как и у всего «Краснодара», хотя Матвей и проводил очень хорошие игры. Возможно, напрашивалось взять Лунева вместо Сафонова. Но, видите, тренерский штаб решил отдать предпочтение все-таки более молодому вратарю. В этом тоже есть логика», — приводит слова Самедова «Известия».

В окончательную заявку сборной России на Евро-2020 попали вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией, Данией и Финляндией.