Самедов прокомментировал непопадание Лунева в окончательный список сборной России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о непопадании вратаря «Зенита» Андрея Лунева в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020.
«Лунев — более опытный вратарь, уже был на крупных турнирах, но, к примеру, у Дюпина все в совокупности: и «Рубин» здорово провел сезон, а он стал одним из главных героев возвращения команды в еврокубки. У Сафонова выдался неровный сезон, как и у всего «Краснодара», хотя Матвей и проводил очень хорошие игры. Возможно, напрашивалось взять Лунева вместо Сафонова. Но, видите, тренерский штаб решил отдать предпочтение все-таки более молодому вратарю. В этом тоже есть логика», — приводит слова Самедова «Известия».
В окончательную заявку сборной России на Евро-2020 попали вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией, Данией и Финляндией.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1172965/ekaterina-zvenigorodskaia/otsutstvie-de-breine-nam-ne-pomozhet
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю