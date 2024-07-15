Самедов — о победе Испании на Евро-2024: «У них была самая яркая команда на турнире»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от финального матча Евро-2024 между Испанией и Англией (2:1).

«Хороший финал, интересный очень, мне понравился. Первый тайм, наверное, чуть закрытый был, а во втором тайме игра была поинтереснее. Заслуженно испанцы победили, у них самая яркая команда была на Евро, сбалансированная», — сказал Самедов «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

(Александр Абустин)