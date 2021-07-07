Самедов оценил выступление сборной России на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил выступление команды на Евро-2020, а также сравнил ее со сборной, которая дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

— У нас были хоть какие-то шансы против Бельгии и Дании или между нами и ними огромная пропасть?

— Мне бельгийцы против России не очень понравились. Именно в том виде, в котором он предстал в той встрече, соперник не выглядел каким-то прям совсем топ-топ. Отсутствовали Де Брейне, Вермален, Витсель, Эден Азар находился не в лучшей форме — не оптимальный состав. Наверное, поэтому многие полагали, что наши способны что-то показать. На мой взгляд, реально было зацепиться за ничью: это не та Бельгия, к которой все в последнее время привыкли. Но индивидуальные ошибки в начале матча все перечеркнули.

С Данией же в первые 35 минут ничто не предвещало разгрома. У Саши Головина появилось два хороших момента — один вообще прекрасный. Шел равный футбол, может, с совсем небольшим преимуществом у скандинавов. Во втором тайме уже при 0:2 мы забили пенальти и побежали отыгрываться, пропустив две контратаки. Датчане здорово воспользовались пространством и нашими промахами.

— У вас не складывается ощущения, что наш сборная образца-2018 банально сильнее нынешней? На ЧМ выступали Акинфеев, Игнашевич, находящиеся в хорошей форме Кутепов и Зобнин, более молодой Дзюба, вы.

— Сильнее или нет, сравнивать сложно, но это действительно не похожие друг на друга команды. Из того, что еще слышал, — сейчас была другая атмосфера.

Команда под руководством Станислава Черчесова потерпела крупные поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а 16 июля обыграла сборную Финляндии (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и завершили выступление на чемпионате Европы.

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