Самедов: «Не надо думать, что отсутствие Де Брейне поможет сборной России»

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал травму бельгийского хавбека Кевина Де Брейне перед чемпионатом Европы-2020.

«Де Брейне — игрок мирового уровня, суперзвезда. Но сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже Де Брейне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические. Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие Де Брейне нам поможет. В любом случае нужна полная концентрация. Каждый игрок должен сыграть на 101 процент, чтобы у нас получился удачный результат в этой игре. Ничья была бы отличным исходом», — приводит слова Самедова «Известия».

Де Брейне получил травму глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), однако попал в окончательный список Бельгии на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В первом матче группового турнира Бельгия сыграет с Россией 12 июня.