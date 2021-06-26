Стали известны судьи на матчи Хорватия — Испания и Франция — Швейцария
Аргентинец Фернандо Рапаллини назначен главным арбитром матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии, информирует сайт УЕФА.
Игра пройдет 28 июня на стадионе в Бухаресте, начало — в 22.00 по московскому времени.
Турецкий рефери Джюнейт Чакыр обслужит матч 1/8 финала с участием сборных Хорватии и Испании.
Встреча пройдет в тот же день в Копенгагене (начало — в 19.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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